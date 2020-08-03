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03.08.2020 - 19:29 |

Son dakika haberi: Bakan Koca 'endişe duyuyoruz' diyerek kritik durumu açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var.

Son dakika haberi: Bakan Koca endişe duyuyoruz diyerek kritik durumu açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Koca endişe duyuyoruz diyerek kritik durumu açıkladı

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (3 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
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