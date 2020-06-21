MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: Bakan Koca kritik illerden örnek vererek son durumu açıkladı
ABONE OL
21.06.2020 - 20:20 | | AA

Son dakika haberi: Bakan Koca kritik illerden örnek vererek son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 oldu. Son 24 saatte 1412 kişinin daha iyileşmesiyle corona tedavisi tamamlananların sayısı 160 bin 240 oldu.

Son dakika haberi: Bakan Koca kritik illerden örnek vererek son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 496 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1412 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, vaka sayısı 187 bin 685, vefat sayısı 4 bin 950 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 803, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 327, toplam iyileşen hasta sayısı ise 160 bin 240 oldu.

"İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük; Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Bakan Koca corona virüs'te son durumu açıkladı! İşte dikkat çeken iller

Son dakika haberi: Bakan Koca kritik illerden örnek vererek son durumu açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Koca kritik illerden örnek vererek son durumu açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Koca kritik illerden örnek vererek son durumu açıkladı

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geride bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz’in azgın sularında hayatını kaybetti" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Bakan Koca kritik illerden örnek vererek son durumu açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Koca kritik illerden örnek vererek son durumu açıkladı

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Diyarbakır'da iki grup birbirine girdi! Çok sayıda kişi gözaltında

Diyarbakır'da iki grup birbirine girdi! Çok sayıda kişi gözaltında

Sıradaki Haber