Son dakika haberi: Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Covid 19'a bağlı ölümlerde Avrupa ülkeleri ön sıradadır.

Dünya insanı covid ile mücadelesinde bir zafer elde edemedi. Dünyanın herhangi bir yerinde etkili bir ilaç bulunamadı.

Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır.

Normalleşmenin eski hayat tarzımıza dönmek olmadığını ısrarla vurguladım. Yeni normali kontrollü sosyal hayat olarak tanımladım.

Üretim, eğitim, ticaret, bütün hizmet sektörlerinin canlı olması toplumun geleceği için vazgeçilmez unsurlar.

Daha önce dediğim gibi kara görüldü ama deniz hala dalgalı.

Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi.

(Vaka sayısındaki dalgalanma) Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde

Virüsün etkisinde henüz bir azalma yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde yükseliş var.

Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane. En düşük il ise Kilis.

Burada dikkatinizi bazı illerimize çekmek isterim.

Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son üç günde ise 177.

Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616

Covid 19'u daha yakından tanıyoruz. Biz bize düşen görevi bütün gücümüzle yapma gayreti içindeyiz.

GÜNLÜK TABLO

Bugünkü vaka sayısı 1.429 vefat sayısı 19.

Birçok ilimizde maske zorunluluğu olmasına rağmen bunun sağlanmadığını görüyoruz. Sağlanmayan illerimizde bu vaka sayılarının arttığını çok net görüyoruz. Maske, mesafe ve el hijyenine olabildiğince dikkat etmeleri konusunda hepimizin gayret içinde olması gerekiyor.

Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi.

3 İL İÇİN MASKE TEKLİFİ

İstanbul, Ankara ve Bursa için teklif ettik

Öğrencilerimizle ilgili şu dönemde sınavın biz olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulu'nun yaklaşımı ve önerisi oldu. Her türlü tedbirler alınması konusunda hem rehber yayınlandı ilgili bilimlere hangi tedbirlerin alınması hatırlatılmış oldu.

Her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili önerisi oldu. Cumhurbaşkanımız her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışla ilgili uygulamanın yapılmasını talimatını verdi. Hangi saatleri arasında olması gerektiğiyle ilgili öğrencinin yanlarında en fazla iki kişinin olması şartıyla İçişleri Bakanlığı bu gün açıklama yapmış olurlar.

Aşı çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili 3 çalışma hayvanlar üzerinde deneniyor. İki çalışmadan birinin eylül, birinin ekim ayında klinik çalışma safhasına gelebileceğini söyleyebilirim.

Vaka sayısında yaş ortalaması, özellikle gençlerin sokağa çıkmasıyla aşağı düştü.

(Antikor testi) Çalışmanın yarısına yakını yapıldı. Şu anda yüzde 1,5'ların altında. Sürü bağışıklığının anlamlı olmadığını söyleyebiliriz.