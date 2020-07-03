03.07.2020 - 19:03 |
Son dakika haberi... Bakan Koca: Patlama, çevreyi de etkileyen bir hasara yol açtı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgede incelemelerine devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Acil Durum Merkezinde birlikte görev aldığımız bakan arkadaşlarımla, patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikası çevresinde incelemelerde bulunduk. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Patlama, çevreyi de etkileyen bir hasara yol açtı.
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