Son dakika haberi... Bakan Koca: Patlama, çevreyi de etkileyen bir hasara yol açtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Acil Durum Merkezinde birlikte görev aldığımız bakan arkadaşlarımla, patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikası çevresinde incelemelerde bulunduk. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Patlama, çevreyi de etkileyen bir hasara yol açtı.