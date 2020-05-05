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05.05.2020 - 01:18 | | AA

Son dakika haberi... Bakan Koca paylaştı: Pazar saat 11.00-15.00 arası parklar, sokaklar büyüklerimizin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları parkta bile olsa hala sakıncalı." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... Bakan Koca paylaştı: Pazar saat 11.00-15.00 arası parklar, sokaklar büyüklerimizin

Koca, Twitter hesabından, 65 yaş ve üstündeki kişilere yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları parkta bile olsa hala sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdiİçişleri Bakanlığı, corona virüs ile mücadele kapsamında taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması ve tek-çift plaka uygulamasının gece yarısı itibariyle sona ereceğini duyurdu.
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