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08.08.2020 - 21:09 | | AA

Son dakika haberi: Bakan Koca 'tüm Türkiye'de düştü' diyerek son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu. Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu.Öte yandan Bakan Koca, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Bakan Koca 'tüm Türkiye'de düştü' diyerek son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 63 bin 842 test yapıldı, 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1082 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 222 bin 656 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370, vaka sayısı 239 bin 622, vefat sayısı 5 bin 829 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 587, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,1 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı."

Son dakika haberi: Bakan Koca tüm Türkiyede düştü diyerek son durumu açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Koca tüm Türkiyede düştü diyerek son durumu açıkladı

 

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