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29.01.2021 - 22:40 | | AA

Son dakika haberi... Bakan Koca'dan çok kritik mutasyon açıklaması! "17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü"

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin, "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." bilgisini paylaştı.

Son dakika haberi... Bakan Koca'dan çok kritik mutasyon açıklaması! "17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü"

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bakan Koca, "Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri, virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." bilgisini verdi.

Virüsün mutasyona uğramış olmasının şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini kaydeden Koca, "Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak. Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Bakan Kocadan çok kritik mutasyon açıklaması 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü

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