14.03.2020 - 23:57 |
Son dakika haberi... Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktı
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:
UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.