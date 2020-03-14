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14.03.2020 - 23:57 |

Son dakika haberi... Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.

Son dakika haberi... Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: 

UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.




Son dakika haberi... Bakan Kocadan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6ya çıktı


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Son dakika haberi... Bakan Kocadan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6ya çıktı

Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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