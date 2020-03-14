Son dakika haberi... Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:



UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.











