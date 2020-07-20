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20.07.2020 - 21:31 |

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan düğün uyarısı: Yoğun bakım izlemesin

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Trabzon'da gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." dedi.

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan düğün uyarısı: Yoğun bakım izlemesin

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" ifadelerini kullandı. 

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