Son dakika haberi: Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depreme ilişkin, 'İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık.' açıklamasını yaptı.