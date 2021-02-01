MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması
ABONE OL
01.02.2021 - 10:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika haberi: Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1, bir dakika sonra 4,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depreme ilişkin, 'İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık.' açıklamasını yaptı.

Son dakika haberi: Bakan Kurumdan İzmir depremi açıklaması

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ege'de deprem fırtınası! İzmir, Balıkesir ve çevre illerde...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İzmir Valisi'nden son dakika deprem açıklaması
Trafik magandası ortalığı birbirine kattı!İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen trafiği tehlikeye atan hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, sokak ortasında adeta ortalığı birbirine kattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Ege Denizi'nde sabah 8'den bu yana 17 deprem meydana geldi

Bugün en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Ege Denizi'nde sabah 8'den bu yana 17 deprem meydana geldi

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Heyelanda yolu kapatan dev kaya, 15 saatlik çalışmayla kırıldı!

Heyelanda yolu kapatan dev kaya, 15 saatlik çalışmayla kırıldı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet