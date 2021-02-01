01.02.2021 - 10:40 | | milliyet.com.tr
Son dakika haberi: Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1, bir dakika sonra 4,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depreme ilişkin, 'İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık.' açıklamasını yaptı.
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