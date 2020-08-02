MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altına alındı
ABONE OL
02.08.2020 - 23:15 | | DHA

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki orman yangınlarının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu, Uşak Banaz, Uşak Banaz Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal ve Bursa Nilüfer Başköy'deki yangınlar kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verdi. 

NASA astronotları Dünya’ya geri döndüSpaceX şirketi tarafından geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya’ya döndü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altına alındı

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altına alındı

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

Son dakika... Bakan Koca 'kaygı verici' diyerek açıkladı

Son dakika... Bakan Koca 'kaygı verici' diyerek açıkladı

Sıradaki Haber