MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi... Bakan Selçuk açıkladı: Atamaları gerçekleştirildi
ABONE OL
17.03.2020 - 21:36 | | AA

Son dakika haberi... Bakan Selçuk açıkladı: Atamaları gerçekleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik."

Son dakika haberi... Bakan Selçuk açıkladı: Atamaları gerçekleştirildi

Ayrıntılar geliyor...

Manisa'da korkunç olayManisa'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan ve 9 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilen kesik insan kolunun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir burunda, diz kapağı altından kesilmiş sol bacak bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Korona Virüs nerede hangi ilde (şehirde) var?

Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Korona Virüs nerede hangi ilde (şehirde) var?

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Sıradaki Haber