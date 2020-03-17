17.03.2020 - 21:36 | | AA
Son dakika haberi... Bakan Selçuk açıkladı: Atamaları gerçekleştirildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik."
Ayrıntılar geliyor...
Manisa'da korkunç olayManisa'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan ve 9 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilen kesik insan kolunun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir burunda, diz kapağı altından kesilmiş sol bacak bulundu.