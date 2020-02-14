MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi... BDDK duyurdu: Elazığ ve Malatya'da 2021'e kadar...
ABONE OL
14.02.2020 - 21:00 |

Son dakika haberi... BDDK duyurdu: Elazığ ve Malatya'da 2021'e kadar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 1  Ocak 2021'e kadar Elazığ ve Malatya illerinde yerleşik üye iş yerlerinden yapılan  alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme sürelerinin iki katı olarak  uygulanmasına karar verdi.

Son dakika haberi... BDDK duyurdu: Elazığ ve Malatya'da 2021'e kadar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi internet sitesinde  yayımlanan BDDK kararına göre, kredi vadeleri hem yeni kullandırılacak hem de  yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın,  ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenecek.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"1.01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Elazığ ve Malatya  illerinde yerleşik kişilere yine o bölgede Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin  Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi  tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı yönetmeliğin “Konut, taşıt ve tüketici  kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında  belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil  olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine; 1 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli  olmak üzere Elazığ ve Malatya illerinde yerleşik kişilere yine o bölgede,  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet  Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya  yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı yönetmeliğin  “Taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 11/A maddesinin  ikinci fıkrasında belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin  uygulanması da dâhil olmak üzere şirketlerce belirlenebilmesine; 1 Ocak 2021  tarihine kadar geçerli olmak üzere, Elazığ ve Malatya illerinde yerleşik üye iş  yerlerince Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında  kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, aynı  yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve  8198 sayılı Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme  sürelerinin bir kata kadar artırılmasına karar verilmiştir."

 

    Milliyet'te Haftanın Özeti 14 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? - 14 Şubat son depremleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

    Son dakika: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? - 14 Şubat son depremleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

    Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

    Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

    Dev lunapark kapılarını açtı

    Dev lunapark kapılarını açtı

    Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

    Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

    Sıradaki Haber