06.01.2021 - 10:18 |
Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Koca aşılama programını açıklayacak mı?
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta toplantı var mı? Türkiye'de koronavirüs gündemine dair toplanan Bilim Kurulu'nun bu hafta aşı programının belirlenmesine yönelik toplanması bekleniyor. Her hafta toplanan Bilim Kurulu'nun bu akşam toplantısı olacak mı? Bakan Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamaları bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı gündemi değerlendirmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu bu hafta toplanacak mı? Koronavirüs aşı programının değerlendirilmesine yönelik toplanması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı her hafta çarşamba günleri toplanıyor. Perşembe günleri de toplanan Bilim Kurulu'nun bu hafta aşılama ile ilgili toplanması bekleniyor. Bilim Kurulu Toplantısı bu akşam yapılırsa Bakan Koca toplantının ardından son dakika açıklamalarında bulunacak.