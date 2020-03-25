Son dakika haberi | Bilim Kurulu toplantısı: Okullar 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları:

Milli Eğitim Bakanlığı olarak meseleye nasıl baktığımızı paylaşma fırsatımız oldu. Mesele dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir mesele. Çocukların sağlığı bizim için birinci nokta. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz.

Telafinin ne zaman nasıl olacağı bilim kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Eğitimde eksikler olacaktır fakat ben bütün vatandaşlarımızın müsretih olmasını isterim.

Hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu yolculuğu yürüteceğiz. Gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın kimsenin.

Önümüzdeki süreç evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacını doğurdu. 30 Nisan tarihine kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının satır başları:

Şehir şehir sokak sokak ev ev Türkiye. Ülkemizin bütün insanı, bir virüs dünyayı tehdit ediyor.

Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor.

Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, yakalanmamak.

Durumu kabullenmemiz zor değil. Corona virüs karşısında biz irade sahibiyiz.

Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan kılavuzdur. Uygulama bize bağlıdır.

Evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Bu mücadele devletimiz güçlüdür.

Ülkemin sevgili gençleri sizlere sesleniyorum. İnsan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır.

Risk altına giriyorsunuz, belki hasta olmuyorsunuz ama öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz.

Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin.

Bu günler kendinize yatırım olsun.

Yaşı bana yakın olanlara ve benden büyüklere bir şey söyleyeceğim. Virüs yaş ayrımı yapmıyor, farkında olmadığınız bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak tedavi olmadığı kadar zor olacaktır.

Şu sıralar büyüklerimizin ziyaretlerine gitmek sakıncalı, onları korumak zorundayız.

Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bu özlem uzun sürmeyecek.

Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin, derslerinden arkadaşlarından geri kalmasınlar.

Okullara verilen ara uzatılacak, sayın bakanım birazdan söylemiş olacak.

Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz, unutmayın hayat eve sığar.

Bundan sonraki dönemde düzenli bir şekilde karşıda ekranda gördüğünüz şekilde hem toplam hasta sayısını, test sayısını, vaka sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek bunu kamuoyu ile paylaşmış olacağız.

Erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum.6 5 ve 60 yaşında iki hastamız iyileşerek taburcu oldu

Yoğun bakım şartlarında olan hastalarının da iyileşme durumunda olduğunu söylemek istiyorum.

SORU CEVAP

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER

Ziya Selçuk: Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerin ücretini alma konusunda. Bu zaman dilimlerinde de derslerimizin ücretli öğretmenlerin girmesi söz konusu olacak.

Fahrettin Koca: Herkesin özellikle bu dönemde kendi evine hatta odasına çekilerek izole etmesini, herkesin OHAL'ini uygulamasını önemsediğimizi söylemek istiyorum. Bilim Kurulu'nda bugün konuştuğumuz kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas sağlanabilir bu anlamda da çalışma yapılıyor olacak.

Hastanelerle ilgili özellikle şüpheli olan vakaları ayırıyoruz. Orada çalışan personel de diğer servislerle ilişkili değil. İl bazında var biz il bazındaki dağılımı da göstermiş olacağız. Biz zaten bunu biliyoruz. Bunu da benzer tabloda olduğu gibi günlük yayınlamış olacağız.

SINAV GİRİŞ TARİHLERİ ERTELENECEK Mİ?

Ziya Selçuk: Bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde. Sınavın zamanında yapılmasını önemseriz. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim üç senaryolarımız var. bu anlamda sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi buradaki bilimsel kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır. YKS'nin kararını YÖK ve ÖSYM verir. Önemli olan bizim çocuklarımızın streslerini en asgari düzeye indirecek tedbirleri almaktır.

ÇİN'DEN ALINAN İLAÇLAR

Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var. Bu 136 hastaya başlandı. Tedavi dozu belli, ve ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz, en az 5 günlük bir kullanım. Bir hafta içerisinde bunu daha net konuşabiliriz. Bizim ilaç miktarı bin 250 kutuydu.

Kimlere test yapılmalı? 83 milyonun test yaptırmasına gerek yok. Çünkü testi yaptırdığınızda negatif çıkabilir, siz kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Herkes kendisini bir virüs taşıyıcısı görerek hareket ediyor olmalı. Eğer testi yaptırdığınızda negatifse bu olmayacağı anlamına gelmez, 3-5 gün sonra tekrar pozitif çıkabilir.

Dün İstanbul'da bir hastanemizde kuyruklar oluştu. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26.

Hiçbir test ücret karşılığı asla yapılsın istemiyoruz.

Ziya Selçuk: Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum.

Fahrettin Koca: Dağılım aslında genel, genç orta yaş, yaşlı fark etmeden herkeste görülüyor. Çin'den yardım ben geçen bahsetmiştim. Sayın Büyükelçi ile görüştüğümüzde bilim insanlarının karşılıklı tecrübelerin paylaşılmasını konuştuk.

BU NE KADAR SÜRECEK?

Ben bugün özellikle dikkat ederseniz tek tek herkesin fert fert virüs taşıyıcı gibi görerek, evde hatta odasında izole etmesinin altını çizdim.

ÖZEL KURSLAR

Ziya Selçuk: Özel kurslar vs. bunlarla ilgili onlar da kapalı olacak. Biz eğitimi telafi ederiz ama hastalığı telafi edemeyiz.Önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Meslek liselerimizi harekete geçirdik. Bizim şu anda ihtiyacımız olan şey daha çok sabır.

Fahrettin Koca: Maske konusu biliyorsunuz, ülkemiz üretim noktasında yeterli kapasiteye sahip. Maalesef bunu istismar eden çok sayıda üreticimiz var. Bu anlama bir takım operasyonlar yapıldı ve depolarındaki mallarına el konuldu.

Önümüzdeki günlerde istismar edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi ve özellikle sağlık çalışanlarımızı malzemesiz bırakmama konusunda kararlı olacağız. Her türlü imkanı zorlayacağım. N95 herkes kullanmamalı. N95 siz hastaysanız temas ettiğiniz kişiyi koruyan bir maske değil. Normal cerrahi maskenin çok önemli olduğunu kullanmak zorunda olan hekim arkadaşlarımıza da bu N95'i asla eksik bırakmama konusunda çaba içerisinde olduğumuzu, önümüzdeki günlerde daha yoğun malzemenin olacağını ve eksiklik oluşturmayacağını ısrarla ifade etmek istiyorum.

ÜNİVERSİTEYE VERİLEN ARA UZATILDI MI?

Ziya Selçuk: Solunum cihazıyla ilgili bir altyapımız var. Online eğitimle ilgili dünyada şu sıralar yapabilen ülkeler var bir tanesi Türkiye. Yükseköğretimle ilgili olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Fahrettin Koca: Bu tabloyu internet üzerinden göreceksiniz. Bakanlık yayınlamış olacak. Hastalığın pik seviyesine ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili bir şey söylemek zor.

Pandemi hastanesi olanlar belli hamilelerin de diğer hastalardan ayrı bir ortamda takip ediliyor. Kamuda vardiya sistemine geçildi. Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz.

Ziya Selçuk: Özel okullar her türlü eğitimi telafi edecekler. Telafi zamanları diyelim ki yaz tatiline geldi o dönemde okulun olması gerekirse telafiler yapılacak. Çocuğu olanlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışmalar gündeme gelebilir.