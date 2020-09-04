04.09.2020 - 10:58 | | İHA
Son dakika haberi... ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
Gelen bir son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 4’ünün yakalandığı belirtildi.
Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği ifade edildi.
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