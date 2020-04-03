Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Corona virüsle mücadelemizde bilinç daha da pekişti. Corona virüsün ne kadar hızlı yayıldığını anlamıştık. Daha detaylı ele almak istiyorum.

Virüs taşıyan yani ilk taşıyıcı yayılıma kaynaklık edecek birçok kişinin varlığına yol açtı. Taşıyıcı görmeyen birçok kişi zincirleme bulaşma ile hayatını kaybetti. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.

18 bin 135 hastanın her birini anlattığım olaydaki virüs taşıyan yerine koyun.

Tespit edilmemiş başka hastalar olduğu gerçeğini buna ilave edin.









Yayılımın ne kadar hızlı, kolay olduğunu hatırlayın.

Bizi güvenceye alan tedbir belli. Temas içinde olmayacağız.

Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın.

Yeni tedbirler var. Yayılımın hızını kesecek iki uygulama üzerinde duruyoruz. Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum.Bilim Kurulu'muz daha sıkı tedbirler alınması yönünde tavsiye kararı aldı.

Cumhurbaşkanımız bu konudaki takdirlerini kendilerini açıklayacaktır.

Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır.

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2 bin 786 pozitif vaka.



Bugün 69 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 425. İyileşen hasta sayısı 484'e yükseldi.

25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalarımız var.

İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.

En yüksek vefat sayımız 217 ile İstanbul'dur. İzmir'de 27 kişi hayatını kaybetti.









50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.

SORU CEVAP

Her geçen gün risk taşıyan vaka sayısının arttığı bölgelerin olduğunu biliyoruz. Maske takmanın doğru olabileceği, özellikle kalabalık ortamlarda yoğun ortamlarda maske takılması gerektiği Bilim Kurulu'nun da önerisi.

Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor

Normalde bulaşıcı hastalıklarla ilgili nasıl gömülüyor ise Covid 19'dan vefat eden kişilerin de aynı şekilde gömülmesi gerekiyor.

Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu.

Bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi faydasının daha fazla olduğunu gördük. İlaç algoritması da buna göre değiştirilmiş oldu.

Havada kaldığı yönüyle ilgili yapılan araştırmanın detaylarını bilmiyoruz. Geniş kapsamlı çalışmalar daha yok. Bulaşıcılığın çok yüksek olduğunu biliyoruz. Normal bir mevsimsel grip gibi başladığı solunum sistemini özellikle eklediği şeklinde.

Testi özellikle semptomu olan hastaların yaptırmarası gerektiği gibi bir arzumuz var. Herkesin test yaptırma talebinin doğru olmadığını biliyoruz. Bilim Kurulunda da bu virüsü taşıyan kişiler potansiyel olarak her zaman olabilir. Semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırmış oluyor. Bir arkadaşımızın bir bilim insanımızın böyle bir durumu olduğunu söyleyebilirim.

Biz daha salgının başındayız. Vatandaşlarımızdan ricamız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.

Sadece İstanbul değil bu anlamda riskli gördüğümüz bölgelerle ilgili Bilim Kurulu'nun önerisi oldu.







