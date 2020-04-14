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14.04.2020 - 19:07 |

Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar...

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar...

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları:

Corona virüse karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur.

Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor.

Bu işareti biz tedbirler yüzde yüz uygulanmadığı halde alıyoruz.

Kurallara istisnasız uyalım.

Bilelim ki tedbir yüzde yüze yaklaştıkça neredeyse uğraşılacak tek sorun evdeki vakalardır.

Türkiye'de salgında tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir.

Tablonun olumsuz yönü tam olumlu yönleri ise kısmen gözünüzün önündedir.

Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.

Son dakika haberi: Corona virüste son durum Sağlık Bakanı Kocadan önemli açıklamalar...

Son dakika haberi: Corona virüste son durum Sağlık Bakanı Kocadan önemli açıklamalar...

Pozitif tanı konan hastaların temas ettikleri kişilere ulaştık. Bu süreç zordu.

 

 

 

 

 

 

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depremde çıkan sesin nedenini açıkladıJeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'da dün gece meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sırasında duyulan uğultu sesinin nedeni anlattı. Tüysüz, "5 tonluk bir dinamit patlamasının elbette bir sesi, gürültüsü olacak. O arada kırdığı kayalar içerisinde ses yapıyor." dedi.
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