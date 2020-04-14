Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar...

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları:

Corona virüse karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur.

Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor.

Bu işareti biz tedbirler yüzde yüz uygulanmadığı halde alıyoruz.

Kurallara istisnasız uyalım.

Bilelim ki tedbir yüzde yüze yaklaştıkça neredeyse uğraşılacak tek sorun evdeki vakalardır.

Türkiye'de salgında tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir.

Tablonun olumsuz yönü tam olumlu yönleri ise kısmen gözünüzün önündedir.

Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.

Pozitif tanı konan hastaların temas ettikleri kişilere ulaştık. Bu süreç zordu.