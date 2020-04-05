05.04.2020 - 20:01 |
Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti
Gelen son dakika bilgisine göre Türkiye'de corona virüste son durum belli oldu. Son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.
Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.