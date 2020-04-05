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05.04.2020 - 20:01 |

Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika bilgisine göre Türkiye'de corona virüste son durum belli oldu. Son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.

Son dakika haberi: Corona virüste son durum Türkiyede son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli rüzgar kenti vurduMeteoroloji'nin fırtına için turuncu uyarı verdiği kentte, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı uçtu.
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