Son dakika haberi: Darp eden eşini affetti ama mahkeme affetmedi

DAMLA GÜLER / İSTANBUL

İstanbul Eyüp’te bir çocukları olan 5 yıllık evli Mustafa G. ile Chadia G. 2017 yılında tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa G. eşini darp ederek evden kovdu. Polisi arayan Chadia G. eşinden şikayetçi oldu. Chadia G. polise verdiği ifadede eşiyle aralarında sürekli sorun çıktığını söyleyerek, “Olay günü de parasal konulardan kavga etmeye başladık. Bana küfürler etti. Ben de kendisine aynı şekilde karşılık verince bana vurmaya başladı. Kafama, kulağıma, vücudumun her yerine vurdu. Beni kapının önüne kadar sürükledi. Ben de kapının orada elime geçen ayakkabıları ona fırlattım. Sonra beni dışarı attı” dedi.

'HAFİFÇE İTELEDİM'

Şikayet üzerine gözaltına alınan Mustafa G. ise önce eşinin kendisine küfür etmeye başladığını sonrasında ise eline bıçak alarak üstüne yürüdüğünü anlatarak, “Ben de kendisini tutup hafifçe iteledim. Dengesini kaybedip yere düştü. Çocuğun ranzasına çarptı. Kendisine vurmadım. Aksine kendisi bana ayakkabı fırlattı. Sonra da evden ayrıldı” dedi.

MAHKEMEYE ÇIKINCA ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

Karı koca birbirinden şikayetçi olunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikisi hakkında da, “basit yaralama” ve “hakaret” suçundan dava açıldı. Ancak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında karı koca birbirlerine karşı şikayetlerini geri çekti. İfade veren Chadia G., “Olay günü ikimizde gergindik. Bana vurunca ben de kendisine bir tane terlik fırlattım. Şikayetçi değilim” dedi. Mustafa G. de eşini sadece ittirdiğini bu sebeple yere düştüğünü söyledi.

ŞİDDET GÖREN EŞE MEŞRU MÜDAFAADAN BERAAT

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme gelen Adli Tıp Kurumu raporuna göre her iki tarafından basit şekilde yaralandığını belirtti. Buna göre Chadia G.’nin üzerine atılı “hakaret” suçunun şikayete bağlı olduğunu belirten mahkeme bu suçtan davanın düşürülmesine karar verdi. Yine Chadia G.’nin “basit yaralama” suçundan ise beraatine karar veren mahkeme bu suçun da meşru müdafaa kapsamında olduğuna hükmetti.



PARA CEZASI VERİLDİ

Sanık Mustafa G.’nin üzerine atılı “hakaret” suçunun da şikayete tabii olması sebebiyle düşüren mahkeme, “basit yaralama” suçundan ise G.’yi 3 bin lira para cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce suç işlememiş olmasını dikkate alan mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.