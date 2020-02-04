MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi... Diyarbakır'dan sevindiren koronavirüs haberi: Tespit edilmemiştir
ABONE OL
04.02.2020 - 20:40 | | AA

Son dakika haberi... Diyarbakır'dan sevindiren koronavirüs haberi: Tespit edilmemiştir

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır'da koronavirüs vakasının bulunmadığını bildirildi.

Son dakika haberi... Diyarbakır'dan sevindiren koronavirüs haberi: Tespit edilmemiştir

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde Çin'den yayılan koronavirüs şüphesiyle bir kişinin hastaneye yatırıldığına yönelik iddialar anımsatıldı.

Kişinin tedbir ve gözlem amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde takibe alındığı kaydedilen açıklamada, tahlillerinin yapılması için kan alınarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda numunede koronavirüs tespit edilmemiştir. Vatandaşımız taburcu edilmiştir. Diyarbakır'da koronavirüs vakası bulunmamakta olup vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

    Çığın altında kalan minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldıVan-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, diğer şahısları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çığın altından kurtulan kepçe operatörü anlattı: 19 tonluk aracı fırlattı

    Çığın altından kurtulan kepçe operatörü anlattı: 19 tonluk aracı fırlattı

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    Sıradaki Haber