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10.04.2020 - 19:54 | | AA
Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Türkiye tüm dünyaya örnek olmalı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Covid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum. Türkiye’nin (Covid-19 konusunda) sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye’den daha tecrübeli değildir. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" ifadelerini kullandı