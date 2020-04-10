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10.04.2020 - 19:54 | | AA

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Türkiye tüm dünyaya örnek olmalı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Covid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum. Türkiye’nin (Covid-19 konusunda) sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı.  Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye’den daha tecrübeli değildir. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Türkiye tüm dünyaya örnek olmalı

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