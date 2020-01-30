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30.01.2020 - 19:36 | | Ferit Zengin

Son dakika haberi... Eski Adli Tıp uzmanı Ergenekon zanlısı evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre; Ergenekon operasyonları kapsamında örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçlamasıyla 2008 yılında gözaltına alınıp tutuklanan ve 2010'da tahliye edilen eski Adli Tıp Uzmanı Habip Ümit Sayın evinde ölü bulundu.

Son dakika haberi... Eski Adli Tıp uzmanı Ergenekon zanlısı evinde ölü bulundu

 

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve tahliyesinin ardından davanın gizli tanığı olduğu ortaya çıkan Sayın, dün, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde koruma polisi tarafından ölü bulundu.

Polis evde ve çevresinde incelemede yaparken, Sayın'ın vücudunda darp izine rastlanılmadığı öğrenildi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sayın'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Sayın, 29 Ocak 2010 tarihinde yapılan duruşmada, "dosya kapsamı, delil durumu, suç vasıflarının değişme ihtimali ve yattığı süre dikkate alınarak" tahliye edilmişti.

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