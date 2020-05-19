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19.05.2020 - 21:55 |

Son dakika haberi: Hidayet Türkoğlu canlı yayın konuğumuz

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Molatik'in canlı yayın konuğu oluyor...

Son dakika haberi: Hidayet Türkoğlu canlı yayın konuğumuz

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Son dakika haberi: Hidayet Türkoğlu canlı yayın konuğumuz

Orhan Gencebay, saat 19.19'da pencereden İstiklal Marşı okuduUsta sanatçı Orhan Gencebay, saat 19.19'da evinin penceresine çıkarak İstiklal Marşı okudu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okudu. Sarıyer'de oturan usta sanatçı Orhan Gencebay da saat 19.19'da evinin penceresinden İstiklal Marşı okudu. Orhan Gencebay İstiklal Marşı okumayı bitirdikten sonra evinin penceresinde asılı olan Türk bayrağını öptü.
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