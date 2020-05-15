Son dakika haberi I Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kılındı

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde az sayıda katılımla ve tedbirler alınarak kılınan cuma namazını, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt kıldırdı. Kurt, namaz öncesi okuduğu 'Kur'anla Yaşamak' başlıklı hutbede, Kadir gecesine yaklaştıklarını anımsattı. Kurt, "Kadir gecesi, Rabbimizin, kullarına af ve mağfiretinin, esenlik ve merhametinin tecelli ettiği, ilahî lütuf ve ihsanlarla dolu bir gecedir. İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği gecedir. İnsanoğlunun Kur'an'ın aydınlığıyla tanıştığı, eşsiz bir ufka eriştiği müstesna bir gecedir" dedi.

'KADİR GECESİ'NİN BEREKETİNDEN İSTİFADE EDELİM'

Kurt, Kadir gecesinin kıymetini Kur'an-ı Kerim'den aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu mübarek gecenin kadr-ü kıymetini bilip bereketinden istifade edelim. Kur'an-ı Kerim'in kalplere huzur veren tilâvetini bir nimet olarak görelim. Ruhumuzun açlığını doyurmak için Kur'an sofrasına yönelelim. Ayetlerini tefekkür ederek nice dersler çıkaralım, hikmet kapılarını aralayalım. İlahi hakikatleri bize duyurmasına fırsat tanıyalım. Umutsuzluğumuza onunla umut aşılayalım. Manevi sıkıntılarımıza onunla şifa bulalım. Ahlakımızı onunla güzelleştirelim. Hayatımızı Yüce Mevlamızın vahyi ile yönlendirelim. Hesabını verebileceğimiz bir hayatı yaşayabilmek için Kur'an'la yaşayalım. Onu hayatımızın rehberi yapalım. Bu vesileyle Kadir gecemizin aziz milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Cenâb-ı Hak, her birimizi sağlık, huzur ve afiyet içerisinde günahlarımızdan arınarak bayrama kavuştursun. Ülkemize ve dünyaya musallat olan salgın hastalıktan bir an önce kurtulmayı bizlere lütfetsin."