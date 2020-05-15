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15.05.2020 - 10:38 |

Son dakika haberi I Bahis çetesi silahlandı! 7 kişi yakalandı

Son dakika gelen bilgilere göre; Silahlı bahis çetesi çökertildi. 2'si kadın 7 çete üyesi gözaltına alındığı operasyonda cephanelik yüklü otomobil ele geçirildi. Otomobilin içinde sis bombası, silahlar ve mermiler bulundu.

Son dakika haberi I Bahis çetesi silahlandı! 7 kişi yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta çocuklara uyuşturucu sayıldığı ihbarını değerlendiren Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin çalışması, yasa dışı bahis oynatan bir çetenin cephaneliğini ortaya çıkardı. Soruşturmayı genişleten polis, daha sonra çetenin tüm üyelerini gözaltına aldı.

CNNTÜRK TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta uzun süredir park halindeki bir otomobilin bagajından çıkan cephanelik, polisi alarma geçirdi. Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde küçük yaştaki çocuklara uyuşturucu satıldığı ihbarını araştırmaya başlayan ekipler satış yapıldığı iddia edilen yerde uzun süredir park halinde olan bir otomobili mercek altına alınca ortaya bambaşka bir tablo çıktı.

Son dakika haberi I Bahis çetesi silahlandı 7 kişi yakalandı


CEPHANELİK ÇIKTI

Plakasının sahte olduğu belirlenen otomobilden ise adeta bir cephanelik çıktı. Aracın bagajında bir tam otomatik tüfek, iki otomatik tabanca, 10 adet sarjör, bu silahlara ait binlerce mermei ve ayrıca bir sis bombası ile iki adet susturucu bulundu.

Son dakika haberi I Bahis çetesi silahlandı 7 kişi yakalandı

YASA DIŞI BAHİS ÇETESİ ÇIKTI

Otomobilin sahiplerini bulmak için yapılan araştırma yasa dışı bahis oynatan bir çeteyi ortaya çıkardı. Polis, yasa dışı bahis çetesi lideri Gökhan Kudu ve çetesine ait dört iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada başkaları adına alınmış çok sayıda cep telefonu ve hatları ile yine başkaları adına alınmış çok sayıda kredi kartı ele geçirildi. Yasa dışı bahis oynatılmasında kullanılan bilgisayar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Son dakika haberi I Bahis çetesi silahlandı 7 kişi yakalandı

Operasyonda, Gökhan Kudu adına çalışan yasa dışı bahisten sorumlu Diyar Özer, silahlı tahsilattan sorumlu Kaan Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 2'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Bahis çetesine ayda iki bin lira karşılığında banka hesaplarını kullandıran 30 kişinin de ifadesi alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi I Bahis çetesi silahlandı 7 kişi yakalandı

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