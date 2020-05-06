Son dakika haberi I Kuleli soruşturmasında fezleke tamamlandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’cü olmayan 33 öğrenciye ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı rapor vererek kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’ne girişine engel olan FETÖ’cü doktorlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Fetullah Gülen ve 12’si tutuklu 19 doktorun şüpheli olarak yer aldığı fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Fezlekede, “cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma”, “resmi belgede sahtecilik”, “silahlı terör örgütü yöneticiliği”, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçları bulunuyor.