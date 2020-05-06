MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi I Kuleli soruşturmasında fezleke tamamlandı
ABONE OL
06.05.2020 - 10:16 | | İHA

Son dakika haberi I Kuleli soruşturmasında fezleke tamamlandı

Son dakika gelen bilgilere göre; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı. Fetullah Gülen ilk kez askeri ceza kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edildi.

Son dakika haberi I Kuleli soruşturmasında fezleke tamamlandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’cü olmayan 33 öğrenciye ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı rapor vererek kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’ne girişine engel olan FETÖ’cü doktorlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Fetullah Gülen ve 12’si tutuklu 19 doktorun şüpheli olarak yer aldığı fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Fezlekede, “cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma”, “resmi belgede sahtecilik”, “silahlı terör örgütü yöneticiliği”, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçları bulunuyor.

Tabea Antik Kenti'ne koyun sürüsü daldıDenizli'nin Kale ilçesindeki Helenistik dönemden izler taşıyan Tabea Antik Kenti'ne 100 koyunun bulunduğu sürü girdi. Tarihi kalıntıların arasında otlayıp, üzerinde yürüyen koyunların çobanı, hayvanlarının tarihi eserlere zarar vermeyeceğini belirterek, "Ayağıyla para mı kazacak benim koyunlarım?" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bebeğin sokağa bırakılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Bebeğin sokağa bırakılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Son dakika haberi I Kuleli soruşturmasında fezleke tamamlandı

Son dakika haberi I Kuleli soruşturmasında fezleke tamamlandı

Sıradaki Haber