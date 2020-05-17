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17.05.2020 - 13:29 | | DHA

Son dakika haberi I Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Muğla’nın Gökova Körfezi'nde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın merkezi ile Marmaris ilçesinden hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika haberi I Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelen bilgilere göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 11.48'de Gökova Körfezi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Kıran, Sarnıçköy, Denizova ve Derinkuyu ile Marmaris'in Çamlı mahallelerinde de hissedildi. 6.77 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

 

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