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17.05.2020 - 11:56 | | AA

Son dakika haberi I Saat 11.19 itibarıyla rekor! Antalya'da arttı...

Son dakika haberine göre; Antalya'da meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa mayıs ayında hava sıcaklığı 38,8 derece ölçüldü.

Son dakika haberi I Saat 11.19 itibarıyla rekor! Antalya'da arttı...

Son dakika haberi I Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava tahminlerinin 91 yıl önce kayıt altına alınmaya başlandığını söyledi.

Mayıs ayında en yüksek hava sıcaklık değerinin 26 Mayıs 1945'te 38,7 derece ölçüldüğünü belirten Güler, "Saat 11.19 itibarıyla hava sıcaklığı 38,8'e ulaştı. Kentte 91 yıllık rekor kırıldı. Sıcaklığın bir kaç saat içerisinde 40 dereceye ulaşmasını hatta aşmasını bekliyoruz." dedi.

Güler, sıcak hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan sıcak hava nedeniyle kentin üzerine nem bulutu çöktü. Nem bulutu nedeniyle uzaklardaki bina ve kenti çevreleyen dağlar görünmedi.

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