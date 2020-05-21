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21.05.2020 - 20:09 | | AA

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 258 bin 651 kişiye izin verildi.

Aracı bu halde bırakıp kaçtıDiyarbakır’da bir otomobil, sürücüsünün hızla sokağa girmek istemesi sonucu merdivenlerden uçarak mağazanın önüne yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.
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