Son dakika | İdlib'de alçak saldırı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 askerimiz daha şehit oldu!

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrası tüm gelişmeleri anbean canlı blogla aktarıyoruz.



İşte son gelişmeler...





01.35: Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ''Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek.'' dedi.

01.02: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Destek için seçenekler değerlendiriliyor. Türkiye ile iletişim halindeyiz.

00.42: ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı. Craft, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

00:30: ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki son durumla ilgili olarak Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini açıkladı.

23.17: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!" Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.





22.35: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde, İdlib ve Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ile sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alındı.



22.22: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiriyle İdlib'deki saldırıyı kınadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdlib saldırısıyla ilgili "Alçak ve menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz" açıklaması yapıldı. TBMM'den yayınlanan ortak deklarasyonda, "Çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğine inanıyoruz. Türk Ordusu'nun verilen görevleri üstün başarıyla gerçekleştireceğine inancımız tam." denildi.

22.16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. Erdoğan-Orban görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.



22.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımların ele alındığı açıklandı.



21.59: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında özellikle son 24 saatte tırmanışa geçen gerginlik nedeniyle ciddi korku duyduğunu belirterek, "Suriye'de süren çatışmalar boyunca bu en endişe verici anlardan biri. Acil bir eylem olmazsa, saat başı daha fazla tırmanma riski var." dedi.

20.41: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert: "Şansölye Merkel, Türk birliklerine acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Türk birliklerine düzenlenen acımasız saldırıları kınadığını ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.



20. 30: Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.



20.11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi kararlılığını teyit etti. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan ve Trump, İdlib'de yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.



20.10: Almanya Başbakanı Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve destekçilerine saldırılara son verme çağrısında bulundu.



20.01: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü.



19.26: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü.

19.18: Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Rus heyetin Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.



19.04: Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda yaptığı görüşmede, Rus tarafına, derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.

Heyetlerin, İdlib konusundaki 3'üncü tur görüşmelerinin 3'üncü günündeki toplantısı Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugünkü görüşme, Rus tarafından gelen talep üzerine yapıldı.

Görüşmede Rus tarafına, derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.

Türk ve Rus heyetleri daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da 2 tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek, İdlib'deki durumu ele almıştı.



18.57: İngiltere, Esed güçlerinin dün İdlib'de Türk askerini hedef alan hava saldırıları sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınarken, Türkiye'nin bölgede acil ve kalıcı ateşkes sağlanması yönündeki çabalarını desteklediğini bildirdi.



18. 21: Fransa, İdlib'de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle Esed rejimini ve Rusya'yı kınadı.

