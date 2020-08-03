03.08.2020 - 20:26 | | DHA
Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan orman yangını
Son dakika haberine göre, Ataşehir Kayışdağı'nda orman yangını çıktı. Yangın sevk edilen itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Ferhat Paşa Mahallesi Kayışdağı'ndaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları yapan itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.
Evde görülen örümcek paniğe neden olduKahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bir evde görülen yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki örümcek korku yarattı. Halk arasında 'Sarı Ömer' ve 'Et yiyen örümcek' olarak da bilinen örümceği öldüren Metahan Demir, “Acayip bir çene yapısı var, biraz daha araştırınca bunun et yiyen zararlı bir örümcek olduğunu öğrendim. Çocuklar çok korktu” dedi.