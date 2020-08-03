Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan orman yangını

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ferhat Paşa Mahallesi Kayışdağı'ndaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları yapan itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.