Son dakika haberi... İstanbul'da pistten çıkan uçakla ilgili resmi açıklama! 52 yaralı...

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.



Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.



Türk Hava Yolları (THY), yaşanan kaza nedeniyle bugünkü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti.









UÇAK 3'E BÖLÜNDÜ



Uçağın içinde 6'sı mürettebat 177 kişi olduğu bildirildi. Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi. Yaralanan iki pilotun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaza bölgesine hareket etti.



VALİ YERLİKAYA'DAN SON AÇIKLAMA



Vali Yerlikaya: Maalesef kötü hava koşulları sebebiyle, pistte tutunamıyor. 30 metrelik yükseklikten yola düştü. Hastanelere 120 yaralı taşıdık. İçeride şu an arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmalarını yapıyor. Yaralılarımızın hepsi hafif.



PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.















O ANLARIN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pist dışına çıkması sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı Kontrol Kulesi ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı.

Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?

Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?

Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.

Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?

Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin











BAKAN TURHAN AÇIKLADI: CAN KAYBI YOK



Ulaştırma Bakanı Turhan yaptığı açıklamada, Sert iniş yapan uçak kırıma uğradı. 177 kişinin olduğu kazada can kaybı yok. Yaralılar uçaktan çıkarılmaya çalışılıyor. 177 yolcudan 2'si çocuk. 6 tane de mürettebat var. Yolcuların büyük kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. Şimdi ekiplerimiz kalan yolcuları tahliye etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.



VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." açıklamasında bulundu. Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklama ile "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.