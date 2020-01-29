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29.01.2020 - 19:08 | | DHA

Son dakika haberi...Ä°stanbul'da trafik kilit! Kuyruklar oluÅŸtu...

Son dakika haberi ile Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunlu bilgisi gelmeye baÅŸladÄ±. Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde ara ara etkisini gÃ¶steren yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yoÄŸun trafik etkili oldu. Trafik yoÄŸunluÄŸu saat 18.50'de yÃ¼zde 83'lere kadar ulaÅŸtÄ±.Â

Son dakika haberi...Ä°stanbul'da trafik kilit! Kuyruklar oluÅŸtu...

Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n da etkisiyle trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu. D-100 Karayolu TEM Otoyolu'nda uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Ä°lerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eken sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler uzun sÃ¼re trafikte beklemek zorunda kaldÄ±. YoÄŸunluk Anadolu yakasÄ±nda Maltepe D-100'de etkili olurken, D-100 Karayolu'nun OkmeydanÄ± ve Ã‡aÄŸlayan mevkiilerinde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. BazÄ± ambulanslarÄ±n trafikte kaldÄ±klarÄ± gÃ¶zlendi.

Ã–te yandan trafikten kaÃ§mak isteyenler metrobÃ¼se yÃ¶neldi. OkmeydanÄ± Perpa metrobÃ¼s duraÄŸÄ±nda da kÄ±sa sÃ¼reli yoÄŸunluk oluÅŸtu.

Kaçak maden ocaÄŸÄ±nda göçük! Ä°ki iÅŸçi mahsur kaldÄ±Zonguldak'Ä±n Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine raÄŸmen kaçak olarak iÅŸletilen kömür ocaÄŸÄ±nda meydana gelen göçükte iÅŸçiler Sabahattin KalaycÄ±oÄŸlu ve Murat Ovaz mahsur kaldÄ±.
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