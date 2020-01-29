Son dakika haberi...Ä°stanbul'da trafik kilit! Kuyruklar oluÅŸtu...

Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n da etkisiyle trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu. D-100 Karayolu TEM Otoyolu'nda uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Ä°lerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eken sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler uzun sÃ¼re trafikte beklemek zorunda kaldÄ±. YoÄŸunluk Anadolu yakasÄ±nda Maltepe D-100'de etkili olurken, D-100 Karayolu'nun OkmeydanÄ± ve Ã‡aÄŸlayan mevkiilerinde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. BazÄ± ambulanslarÄ±n trafikte kaldÄ±klarÄ± gÃ¶zlendi.

Ã–te yandan trafikten kaÃ§mak isteyenler metrobÃ¼se yÃ¶neldi. OkmeydanÄ± Perpa metrobÃ¼s duraÄŸÄ±nda da kÄ±sa sÃ¼reli yoÄŸunluk oluÅŸtu.