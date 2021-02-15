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15.02.2021 - 16:12 | | DHA

Son dakika haberi: İstanbul'un bir ilçesine giriş çıkışlar kapatıldı

Şişli'de Okmeydanı'nda tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis ekipleri bölgede uygulama noktası oluşturdu. Gelen son dakika haberine göre; durdurulan araçların didik didik arandığı, kişilere üst araması ve GBT sorugusu yapıldığı bildirildi. Özel harekat polisleri de denetime destek verdi. İşte haberin ayrıntıları...

Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı, polis geniş kapsamlı denetim başlattı
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı, polis geniş kapsamlı denetim başlattı
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı, polis geniş kapsamlı denetim başlattı
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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktası oluşturuldu.

Son dakika haberi: İstanbulun bir ilçesine giriş çıkışlar kapatıldı

Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat ve Yunus ekiplerinin yanı sıra bir çok birimden polis ekipleri destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.

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