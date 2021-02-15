15.02.2021 - 16:12 | | DHA
Son dakika haberi: İstanbul'un bir ilçesine giriş çıkışlar kapatıldı
Şişli'de Okmeydanı'nda tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis ekipleri bölgede uygulama noktası oluşturdu. Gelen son dakika haberine göre; durdurulan araçların didik didik arandığı, kişilere üst araması ve GBT sorugusu yapıldığı bildirildi. Özel harekat polisleri de denetime destek verdi. İşte haberin ayrıntıları...
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktası oluşturuldu.
Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat ve Yunus ekiplerinin yanı sıra bir çok birimden polis ekipleri destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.
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