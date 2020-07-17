Son dakika haberi: Ä°zmir AlaÃ§atÄ±da korkutan yangÄ±n Kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±

ÃœnlÃ¼ tatil merkezi Ã‡eÅŸme ilÃ§esindeki AlaÃ§atÄ±â€™da otluk alandan yÃ¼kselen alevler paniÄŸe yol aÃ§tÄ±. AlaÃ§atÄ± Port yolu olarak belirtilen mevkide Ã§Ä±kan yangÄ±n, bÃ¶lgede bulunan bazÄ± iÅŸletmeleri de tehdit ederken, tatilciler korku doldu anlar yaÅŸadÄ±.

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Ä°zmir Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, yangÄ±na 10 arazÃ¶z, 3 helikopter ve 1 uÃ§akla mÃ¼dahale etti. Havadan ve karadan yapÄ±lan mÃ¼dahalelerle yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

BÃ¶lgede soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

BAKAN PAKDEMÄ°RLÄ°'DEN AÃ‡IKLAMA

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinin turistik mahallesi AlaÃ§atÄ±'da otluk ve makilik alanda Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bakan Pakdemirli, AlaÃ§atÄ±'da, otluk ve makilik alanda Ã§Ä±kan yangÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Saat 16.45'te AlaÃ§atÄ±'da kÄ±rsal alanda baÅŸlayan yangÄ±na saat 16.55 itibarÄ± ile ilk mÃ¼dahalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bakan Pakdemirli, "YangÄ±na 10 arazÃ¶z, 2 helikopter, 1 uÃ§ak ve 1 dozer mÃ¼dahale edildi ve yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±" dedi.