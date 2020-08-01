Son dakika haberi... İzmir'de aynı günde 3 yangın

İzmir Menderes Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor.

Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.

BİR YANGIN HABERİ DE KEMALPAŞA İLÇESİNDEN GELDİ

Kemalpaşa'nın Bayrak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, söndürme çalışması sürüyor.

BORNOVA'DA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bornova ilçesinde ilçesi Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.