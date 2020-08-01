Son dakika haberi... İzmir'de aynı günde 3 yangın
Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de bugün Menderes, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınları korkuttu.Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale için bölgeye gönderilirken, takviye ekip de istendi. Bir diğer yangın haberi de Kemalpaşa ilçesinden geldi. Ekiplerin, söndürme çalışması sürüyor. Son olarak Bornova'da ormanlık alanda çıkan yangına 2 söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
İzmir Menderes Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor.
Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.
BİR YANGIN HABERİ DE KEMALPAŞA İLÇESİNDEN GELDİ
Kemalpaşa'nın Bayrak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, söndürme çalışması sürüyor.
BORNOVA'DA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bornova ilçesinde ilçesi Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.