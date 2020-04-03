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03.04.2020 - 18:24 |

Son dakika haberi: Karantinadan kaçanlar arananlar listesine girecek

Ajanslara düşen son dakika haberine göre; Evde 14 günlük karantina süresine uymayanlar, tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçanlar ile ilgili önemli bir karar alındı. Artık bunları yapanlar hakkında arama kararı çıkarılacak.

Son dakika haberi: Karantinadan kaçanlar arananlar listesine girecek

TRTHaber'in geçtiği son dakika bilgilerine göre; Karantinadan kaçanlar yakalandıklarında haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan işlem yapılacak. Bu kapsamda listeye ilk giren kişi İstanbul'dan oldu.

Karantina firarileri, Cumhuriyet savcılığı ve mülki idare amirinin talimatıyla "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek. Kişisel bilgileri sisteme girilecek. Genel Bilgi Toplama yani GBT sorgularında da "aranıyor" kayıtları çıkacak. Söz konusu kişiler yakalandıklarında gözaltına alınacak. Haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan adli işlem başlatılacak. Uygulamaya 81 ilde vakit kaybetmeden başlandı.

Aranan listesine ilk giren ise İstanbul Ümraniye'den 21 yaşında bir kadın oldu.

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