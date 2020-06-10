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10.06.2020 - 12:20 | | DHA

Son dakika haberi: Kartal'da Yediemin Otoparkı'nda 4 araç yandı

Son dakika haberi... Kartal Yediemin Otoparkı'na çekilmiş bir minibüste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek etraftaki 3 araca daha sıçradı. Yangında minibüs ve bir panelvan araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Son dakika haberi: Kartal'da Yediemin Otoparkı'nda 4 araç yandı

Olay, saat 10.45 sıralarında Kartal Vatansever Caddesi üzerine bulunan Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. Otoparkta bulunan bir minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, etraftaki 3 araca daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında minibüs ve bir panelvan araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da maddi hasar oluştu. Araçların yanma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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