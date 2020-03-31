MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in corona virüs testi pozitif çıktı
ABONE OL
31.03.2020 - 19:18 | | AA

Son dakika haberi: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in corona virüs testi pozitif çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son dakika haberi: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in corona virüs testi pozitif çıktı

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi.

Bilgin'in yerine vekil olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Valimiz Sayın Osman Bilgin, kendisini 14 gün süreyle Vali Konağı'nda izole altına almıştır ve izole süresince Vali Konağı'ndan fiili olarak Valilik görevini yürütecektir." ifadesi kullanıldı.

‘Destek alamıyoruz’

Narlıdere’de yaşayan Bülent ve Sevim Karadavut çiftinin 13 yaşındaki kızları, doğuştan serepral palsi hastası Sude Naz Karadavut da koronavirüs önlemleri kapsamında eğitime ara verdi. Kardeşi Yiğit Ali ile birlikte tüm vaktini evde geçiren Sude Naz’ın yoğun fizik tedaviye ihtiyaç duyduğunu anlatan anne Sevim Karadavut, rehabilitasyon merkezinin kapalı olması nedeniyle bu desteği alamadıklarını söyledi.

Başakşehir ve Göztepe Şehir Hastanesi'nde hizmet için geri sayım başladıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde açılacağını müjdelediği İkitelli (Başakşehir) ve Göztepe şehir hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in corona virüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in corona virüs testi pozitif çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Enfekte nedir, ne anlama geliyor? Enfekte olmak ne demek?

Enfekte nedir, ne anlama geliyor? Enfekte olmak ne demek?

Sıradaki Haber