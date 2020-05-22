Son dakika haberi: Kısıtlamaya saatler kala İstanbul trafiğinde son durum

D-100 Karayolu güzergâhında Cevizlibağ ile Avcılar arasında, TEM Otoyolu Mahmutbey geçişlerinde, Basın Ekspres -TEM Bağlantı Yolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk saat 17.00 itibariyle yüzde 45'e ulaştı.