22.05.2020 - 17:20 | | DHA
Son dakika haberi: Kısıtlamaya saatler kala İstanbul trafiğinde son durum
Son dakika haberine göre; İstanbul'da bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 45'e ulaştı.
D-100 Karayolu güzergâhında Cevizlibağ ile Avcılar arasında, TEM Otoyolu Mahmutbey geçişlerinde, Basın Ekspres -TEM Bağlantı Yolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk saat 17.00 itibariyle yüzde 45'e ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki!Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap ediyor. İzmir'de camideki müzik yayınına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'de cami hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor" dedi.