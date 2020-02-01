Son dakika haberi... 'Koca Yusuf' Vuhan'da: 48 kişi geliyor

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçi Önen ise "Tahliyenin birkaç saatte tamamlanması bekleniyor" dedi.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak.