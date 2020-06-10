Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy'dan önemli açıklamalar...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy'un açıklamalarından satır başları...



Bizim için yüzde 50'lilik dilimi açmak önemli ve yeterli bu süreçte.



Tabi sizin hazır olmanız yetmiyor. Karşı tarafın da buna ikna olması gerekiyor. Şu an için iç turizmi hareketlendirdik.

Ayın 15'inden sonra hızlanmaya devam edecek tesisler.



Sertifika alırken sürekli denetleniyorsunuz. Normalde denetimciler randevu geliyor. Bir de hayalet denetimciler var. Müşteri gibi gelip denetliyorlar.



Personel pandemi eğitimi bir bir eğitim var. Orada online bir eğitim alıyorlar. Tesis belgeyi kaybetmemek için çok daha ciddiye alıyorlar. Bu belge kalıcı değil eğer tedbirleri gevşetirseniz, belgeyi kaybedersiniz.