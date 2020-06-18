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18.06.2020 - 18:08 | | DHA

Son dakika haberi... LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Bu tarihlerde açık olacak

Gelen son dakika haberine göre; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin belirlenen tarih ve saatlerde açık olacağını duyurdu.

Son dakika haberi... LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Bu tarihlerde açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, LGS ve YKS'ya girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran tarihlerinde saat 20.00'a kadar, 20- 27 Haziran tarihlerinde 07.00-13.00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde ise 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı ifade edildi. Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi 'https://ivd.gib.gov.tr' adresinden yatırılması ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat edilmesi gerekmektedir."






 

Son dakika haberi... LGS ve YKSye girecek öğrenciler dikkat Bu tarihlerde açık olacak

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