Son dakika haberi: Manisa'da deprem! Büyüklüğü...

AFAD verilerine göre Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 00.19’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile İzmir’den de hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Derinliğini ise 10.6 km olarak kaydetti.