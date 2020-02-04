Son dakika | 22 Ocakâ€™ta 5.4 ile sarsÄ±lan Manisaâ€™nÄ±n Akhisar ilÃ§esi, zaman zaman meydana gelen depremlerle beÅŸik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan son dakika bilgisine gÃ¶re Manisa'da 5.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. AFAD depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 4.8 olarak aÃ§Ä±kladÄ±. Kandilli daha sonra depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 4.7 olarak revize etti. Deprem Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere Bursa ve Ä°zmir'den de hissedildi. Deprem Manisa'nÄ±n Akhisar ilÃ§esinde saat 20.55'te meydana geldi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerÃ§ekleÅŸti.



BÃ¶lgede depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Kandilli saat 31.41'de 3.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem daha aÃ§Ä±kladÄ±.



VALÄ°LÄ°K'TEN AÃ‡IKLAMA

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada depremde herhangi bir olumsuzluk yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek ÅŸÃ¶yle denildi:

"04.02.2020 tarihinde saat 20:55 de merkez Ã¼ssÃ¼ Akhisar Ä°lÃ§esi olan 4,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana gelmiÅŸtir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadÄ±r. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur."

AKHÄ°SAR BELEDÄ°YE BAÅžKANI AÃ‡IKLAMA YAPTI

Manisa'nÄ±n Akhisar ilÃ§esinde meydana gelen 4.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde can ve mal kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Akhisar Belediye BaÅŸkanÄ± Besim Dutlulu, evlere girmekte tedirginlik yaÅŸayan vatandaÅŸlar iÃ§in belediye tesislerinin aÃ§Ä±k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Akhisar Belediye BaÅŸkanÄ± Besim Dutlulu, bugÃ¼n akÅŸam 19.47'de meydana gelen 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki ve 20.55'de meydana gelen 4.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iki depremle ilgili son durumu aÃ§Ä±kladÄ±.

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Dutlulu, "AkhisarÄ±mÄ±zda 19.47â€™de yaÅŸanan 4.4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan, saat 20.55â€™te 4.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir depremle daha sarsÄ±ldÄ±k. Ã–ncelikle edindiÄŸimiz ilk bilgilere gÃ¶re herhangi bir can ve mal kaybÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± halkÄ±mÄ±zÄ±n bilgisine sunarÄ±m. TÃ¼m halkÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun. Bu depremlerin son olmasÄ±nÄ± diliyoruz. Evlerine gitmekte tedirginlik yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in belediyemizin tÃ¼m tesislerini halkÄ±mÄ±za aÃ§Ä±yoruz. Akhisar Belediyesi Hizmet BinasÄ±, GÃ¶let DÃ¼ÄŸÃ¼n Salonu, Efendi DÃ¼ÄŸÃ¼n Salonu, Belediye Meclis Salonu, Ä°lhan Ayverdi Halk KonaÄŸÄ± ile Acil Toplanma AlanlarÄ±mÄ±z Eski Stadyum, GÃ¶let Konser AlanÄ±, Necdi ÅžentÃ¼rk ParkÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Ä°htiyaÃ§ olmamasÄ±nÄ± dilerim. Hepimize bir kez daha geÃ§miÅŸ olsun" dedi.

4.4 Ä°LE SALLANMIÅžTI

Manisa'nÄ±n Akhisar ilÃ§esinde 19.47'de 4.4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana gelmiÅŸti. Depremin derinliÄŸi ise 7.5 km olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

18.41'DE 4.3 Ä°LE SALLANMIÅžTI

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan (AFAD) alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Manisaâ€™nÄ±n Akhisar ilÃ§esinde saat 18.41â€™de 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Manisa il merkezi ve Ã§evre ilÃ§elerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken, vatandaÅŸlar panik yaÅŸadÄ±.

1 SAAT Ã–NCE DE SALLANMIÅžTI

Ã–te yandan Manisa bir saat Ã¶nce de 3.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅžTE KANDÄ°LLÄ° SON DEPREMLER

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