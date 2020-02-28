Son dakika haberi... Meteoeroloji'den çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda, “28.02.2020 bugün saat 18.00 ile 02.03.2020 saat 11.59 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il genelinde dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerler için gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışı sebebi ile çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.