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18.06.2020 - 18:36 | | AA

Son dakika haberi... Meteoroloji 3 ili uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji, Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Son dakika haberi... Meteoroloji 3 ili uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili olacak.

Kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği bildirildi.

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