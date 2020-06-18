18.06.2020 - 18:36 | | AA
Son dakika haberi... Meteoroloji 3 ili uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji, Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili olacak.
Kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği bildirildi.
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