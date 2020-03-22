Son dakika haberi... Meteoroloji saat verip uyardı! Bu akşama dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla cok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

KÜTAHYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve cok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

HATAY °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km / sa) ; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,50, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; Rüzgâr: güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Antalya Körfezi’nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve doğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.