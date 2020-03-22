Son dakika haberi... Meteoroloji saat verip uyardı! Bu akşama dikkat
Meteoroloji'den gelen bir son dakika haberine göre, yurt genelinde bugün akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla cok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
KÜTAHYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve cok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
HATAY °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
KONYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km / sa) ; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,50, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; Rüzgâr: güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Antalya Körfezi’nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve doğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.