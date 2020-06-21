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21.06.2020 - 19:41 |

Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Salı gününe kadar...

Son dakika haberine göre, yurdun birçok noktasında bugün sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji'den ise son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji, Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel dolu yağışı ile kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Sağanak yağışların salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Salı gününe kadar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Amasya, Tokat ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerinde beklenen dolu yağışı ile gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olacağı ön görülüyor.

Sağanak yağışlar salı gününe kadar devam edecek.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Son dakika haberi: Meteorolojiden sağanak uyarısı Salı gününe kadar...

DÜZCE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

 

Son dakika haberi: Meteorolojiden sağanak uyarısı Salı gününe kadar...

SAKARYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Son dakika haberi: Meteorolojiden sağanak uyarısı Salı gününe kadar...

 

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